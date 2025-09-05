◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）中日が完封リレーで勝利した。先発の柳が６回４安打無失点。藤嶋、メヒアとつなぎ、９回は松山が３９セーブ目を挙げた。打線は巨人・山崎の前に４回まで一人の走者も出すことができなかったが、５回１死からボスラーが先制の１２号ソロ。虎の子の１点を投手陣が守り切った。試合前には、通算５０９登板で投手陣を支えてきた１２年目の祖父江が今季限りでの現役