大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）による稽古総見が５日、両国国技館内の相撲教習所で行われ、八角理事長（元横綱・北勝海）が両横綱に対して数字とは真逆の見解を明らかにした。横綱と大関との申し合いで３勝８敗と振るわなかったかった大の里（二所ノ関）には数字以上に前に出る意識を高く評価した。「本場所にいくと強い。これしかないから（前に出ること）迷いなくいける。優勝争い