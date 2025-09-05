◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）巨人の山崎伊織投手（２６）が１球に泣いた。中日打線を相手に５回１死まで１人の走者も出さない力投を展開したが、ボスラーに許した初安打が決勝の右越えソロに。８回を被安打２、１失点で完投したものの、４敗目を喫した。打線は中日を上回る６安打を放ちながら今季１２度目の完封負け。２連敗で、借金は今季ワーストタイの３に膨らんだ。やられた。５回１