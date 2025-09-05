Ｊ１浦和は５日、元日本代表ＭＦ原口元気（３４）が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。１８年ロシアＷ杯に出場し、Ａ代表通算７４試合で１１得点の原口は昨年９月、ドイツ１部シュツットガルトから１０年ぶりに浦和に復帰。今季はエースナンバーの「９」を着けて奮起を誓ったが、２１試合の出場で無得点。先発出場も２試合のみにとどまっていた。原口はクラブを通じて「１年前