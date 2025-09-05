ドル安と円安の動き、米雇用統計発表を控えてドル円１４８円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル売りが優勢になっている。ユーロドルは1.16台後半で高値を1.1697レベルまで伸ばす動き。ポンドドルも同様に1.34台半ばから1.3485レベルまで高値を伸ばしている。ドル円は148.30付近が重くなっており、148.10付近へと小安い。ただ、東京午前につけた148.08レベルの安値にはわずかに届かず。クロス円は堅調に推