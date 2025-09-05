お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久（41）の妻で、モデルでタレントの近藤千尋（35）が5日、自身のインスタグラムを更新し、結婚10周年を迎えたことを報告した。「10thanniversary」と書き出した近藤。太田との密着ツーショットを披露し、「2025年9月5日結婚10周年記念日。11年もよろしくね、ひーぼぉくん」とメッセージをつづった。3人の娘も加えた家族5ショットも公開。「いつの間にか3人の母になり、出会っ