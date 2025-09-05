◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2025年9月5日京セラD）オリックスの九里亜蓮投手の74キロスローカーブが死球になった。4回先頭の日本ハム・郡司裕也に対して2球目の緩いカーブが当たってしまった。ところが当たった郡司の方がちょっと照れくさそうにマウンドに向かって当たって申し訳ないという表情を浮かべた。もちろん、マウンドの九里は真剣な表情で帽子を取って謝罪したが、何とも不思議な空気が流れた。