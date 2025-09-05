フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）、木下グループ杯は5日、大阪府の関空アイスアリーナで開幕し、女子ショートプログラム（SP）で昨季世界選手権3位の千葉百音（木下グループ）が73.11点でトップに立った。同2位の坂本花織（シスメックス）は演技後半のジャンプでミスがあり、65.25点の4位。国際大会初出場の三宅咲綺（シスメックス）が70.29点の2位につけ、樋口新葉（ノエビア）は6位と出遅れた。男子SP