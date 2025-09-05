◇セ・リーグ巨人0―1中日（2025年9月5日バンテリンD）巨人は打線が振るわず、敵地で中日に敗れて2連敗。今季12度目の零敗で今季ワーストタイの借金3となった。巨人・山崎、中日・柳と両先発右腕の投げ合いによる投手戦。だが、0―0のまま迎えた5回だった。4回まで完全投球を続けていた山崎だったが、この回1死から、この試合14人目の打者となったボスラーに打たれた初安打が右翼スタンドに飛び込む12号ソロ。51球目の