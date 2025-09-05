◇セ・リーグ巨人0―1中日（2025年9月5日バンテリンD）巨人の5年目右腕・山崎伊織投手（26）は5日の中日戦（バンテリンD）で今季21度目の先発登板。8回を85球の省エネ投球で2安打1失点と今季初完投するも打線の援護に恵まれず、自身初となる11勝目を逃して今季4敗目を喫した。2試合連続で岸田とバッテリーを組んでマウンドへ。すると、序盤から素晴らしい投球を披露した。初回、1番・岡林、2番・福永、3番・上林をいず