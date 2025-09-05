自民党は4日、次の衆議院選挙の公認候補となる新潟2区の支部長に国定勇人議員を選びました。同じ2区からの出馬を模索していたのが細田健一・前衆院議員です。本人がカメラの前で去就を語りました。自民党の細田健一・前衆議院議員。5日も三条市で街頭に立ち市民に向かって手を振りました。細田健一・前衆議院議員「言いたいことは山のようにあるんですけども、 現実は現実として受け止めなきゃいかんなと思います」去年の衆院選。