新潟市秋葉区で5日、複数頭のイノシシが目撃されました。警察によりますと5日午後6時半ごろ、新潟市秋葉区金津を車で通った人から「イノシシ1頭とイノシシの子ども10頭くらいを目撃した」と110番通報がありました。成獣は体長約1メートルということです。イノシシが目撃された付近は「金津峠」と呼ばれる県道で、その後、イノシシは山の方へと姿を消したということです。金津峠は交通量もあり、目撃場所付近から700メー