本日の日経平均株価は、米株高や日米貿易合意の署名が好感され、前日比438円高の4万3018円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は45社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、「マイｉＰＳ細胞を安く製造できる専用キット発売」と報じられた伊藤忠商事 [東証Ｐ]など。