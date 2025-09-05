9月5日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― カナモト [東証Ｐ]決算月【10月】9/5発表 1000株以上保有株主への優待金額について、保有期間1年以上3年未満で5500円相当→6600円相当、3年以上で8800円相当→9900円相当へそれぞれ増額する。優待内容は変更しない。 テクノメデ