米津玄師が、TVシリーズ全12話をまとめた『チェンソーマン 総集篇』の配信を記念し、オープニングテーマ「KICK BACK」のリミックスを本日配信し、そのオーディオビジュアライザーも公開した。リミックスは、アメリカNYを拠点とするアーティストFrost Childrenが手がけた。◆米津玄師 動画米津玄師は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌として「IRIS OUT」、そしてエンディングテーマとして米津玄師、宇多田ヒカル「JANE DOE」