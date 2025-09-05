なるみやが、新曲「桃色の血潮」を本日配信リリースした。合わせて、同楽曲のMVも公開された。◆なるみや 動画楽曲で表現される禁断の恋を桃太郎と鬼という、桃太郎の昔話をオマージュしたストーリー仕立てのMVになっているという。既にSNS上ではdemo音源がが公開されており、ファンからは音源化を待ち望まれていた楽曲だった。これまでのなるみやの打ち込み中心の音楽から、ミュージシャンを迎えることによって、なるみやの理想を