フリーアナウンサーの尾崎里紗さんが自身のブログで、災害時の家庭料理レシピを作るために試行錯誤したきっかけを綴っています。 【写真を見る】【 尾崎里紗 】災害時の家庭料理レシピを紹介小学生時代の被災の思い出から「カセットコンロで、なるべく水を使わずに、備蓄で温かいご飯を作る」尾崎さんは今月1日の「防災の日」にちなんで「袋湯煎調理で9品」のレシピを、自身のYouTubeチャンネルで紹介したとのこと。レシピ