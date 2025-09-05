まだ9月なのに、インフルエンザの感染が各地で報告されています。休校や学級閉鎖になった学校もあります。一体なぜなのか、取材しました。【写真で見る】「2日に主人で、3日に私で、4日が息子」9月なのに…家族全員でインフルエンザに9月なのに…もうインフルエンザ異例の速さで流行入りした県も例年、11月ごろから流行シーズンに入るインフルエンザ。しかし、青森県では異例の事態が…8月31日までの1週間、青森県の1医療機関あ