体操の全日本シニア選手権を前に、記者会見する岡慎之助＝5日、東京・エスフォルタアリーナ八王子体操の全日本シニア選手権に出場する有力選手が大会前日の5日、会場の東京・エスフォルタアリーナ八王子で記者会見し、男子で昨年個人総合を初制覇したパリ五輪3冠の岡慎之助は「連覇して世界選手権（10月・ジャカルタ）へ、いいスタートを切りたい」と抱負を語った。東京五輪王者の橋本大輝を「自分を奮い立たせてくれる選手」