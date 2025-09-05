熊本市で街頭演説する日本維新の会の藤田共同代表＝5日午後日本維新の会の藤田文武共同代表は5日、就任後初となる全国キャラバンの活動をスタートさせた。影響力の強い大阪府内だけではなく、各地で街頭演説を行い支持拡大を目指す。全国政党化への足掛かりにつなげる狙いがある。藤田氏は5日、熊本市で街頭演説し、7月の参院選に関し「新しい政治が必要だとの国民の強い意思があったにもかかわらず、受け皿になれなかった」と