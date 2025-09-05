台風１５号接近に伴う大雨が降る中、大量の水が噴出している交差点＝５日、横浜市磯子区（目撃者提供）台風１５号の接近に伴い、県内は５日午後を中心に激しい雨が降り、三浦半島など県東部で線状降水帯が発生した。広範囲で地盤が緩み、崖崩れなどの危険性が高まったとして、県と横浜地方気象台は警戒レベル４に相当する土砂災害警戒情報を２２市町に発表。住宅の浸水被害や土砂崩れなどが相次ぎ、鉄道のダイヤも乱れた。土砂