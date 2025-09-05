歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎により、4日午後11時48分に亡くなったことが5日、分かった。82歳。所属する夢グループが発表した。橋さんは8月14日、自身のX（旧ツイッター）で「今日も暑いですね。来年3月の京都芸術大学卒業に向けて…頑張ります」とつづり、筆を握る姿を公開していた。橋さんは22年4月、京都芸術大学通信教育部書画コースに入学。入学式で新入生代表としてあいさつを行った。