S.A.R.が、2025年9月より東京・大阪・福岡の3都市を巡る対バンツアー＜Champion Sound＞の全ゲストを発表した。10月3日の東京・WWW公演にはシンガーソングライターの優河が出演。既にソールドアウトとなっていた本公演だが、今回の発表に合わせて機材席解放につき若干枚数を追加販売することが決定した。ツアー初日となる9月7日の大阪・梅田BananaHall公演にはBlack petrol、9月19日の福岡・INSA公演にはSkaaiが出演。S.A.R.初とな