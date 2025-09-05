SUPER BEAVERが、自身初となるスタジアム単独公演＜都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム＞公演の模様を収録した映像作品『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』を、10月29日にリリースすることを発表した。初回生産限定盤と通常盤初回仕様にはバックステージパスレプリカやサイン入りポスターなど豪華景品が当たる応募ハガキが封入。全形態に共通して、三方背ボックス仕様となっている。初回生産限