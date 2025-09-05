Adoが、歌唱を担当する『キャッツ❤アイ』オリジナルテーマ「CAT’S EYE」を9月12日に配信することを発表した。9月26日よりディズニープラス「スター」にて独占配信がスタートする『キャッツ❤アイ』は、1981年〜1984年まで週刊少年ジャンプで連載された北条司原作の人気漫画。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳（ひとみ）、泪（るい）、愛（あい）が、怪盗キャッツアイとしてクールに夜を駆け、華麗な