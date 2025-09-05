アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2より、衝撃のクライマックスを予感させるファーストルック4点が一挙解禁された。【写真】レゴシとメロンの死闘の先に待ち受けるものとは――『BEASTARS FINAL SEASON』Part2ファーストルック本作は、肉食獣と草食獣が共存する世界を舞台に、悩めるハイイロオオカミの青年・レゴシ（CV：小林親弘）が、種族間の違いに葛藤しながら成長していく“動物版青春ヒューマンドラマ”。ファイナ