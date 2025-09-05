ももいろクローバーZが2024年12月21日(土)・22日(日)に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催した＜ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-＞のLIVE Blu-ray & DVDが、12月10日にリリースされることが決定した。＜ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-＞は、ももクロ定番のクリスマスソングや冬曲に加えて、当時ライブ初披露となった楽曲や数年振りに披露される初期曲などバラエティに富んだセットリストで、タイトルの「4D