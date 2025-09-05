アニメ『刃牙道』が、2026年にNetflixにて世界独占配信されることが決定。あわせて、ティザー予告とティザーアートが解禁された。【動画】宮本武蔵、降臨！Netflix『刃牙道』ティザー予告範馬刃牙と“地上最強の生物”と呼ばれる父・範馬勇次郎の死闘を軸に、数々の格闘士たちの闘いを描いてきた、累計発行部数1億部を突破する大人気格闘漫画「刃牙」シリーズ。Netflixでは『バキ』『範馬刃牙』が独占配信中で、シリーズを重