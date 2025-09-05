東映俳優養成所が５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、殺陣師として活躍した菅原俊夫さんが８月３１日に死去したと発表した。８４歳だった。葬儀・告別式は既に家族葬にて執り行われ、「御香典、御弔電、御供花、御供物は謹んで辞退いたします」としている。菅原さんは１９４０年９月１９日生まれの新潟出身。６１年に東映京都撮影所に専属演技者として入所すると、同年に殺陣技術集団「東映剣会」の会員となり、「斬られ役」