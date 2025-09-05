丸大食品（大阪府高槻市）が、公式「X」アカウントで、卵かけご飯（TKG）の「新定番」を紹介しています。公式アカウントでは、「燻製（くんせい）屋熟成あらびきポークウインナー」を使ったTKGとして「燻製屋背徳TKG」を紹介しつつ、「卵と醤油（しょうゆ）だけだと一味物足りないと思って、チンした燻製屋ウインナー入れたらたまらん。隠し味は肉汁です」と説明。さらに、「これ見て試したくなった人、正直に挙手！」と呼び掛