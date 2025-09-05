プレミア初挑戦名鑑：トッテナムMFシャビ・シモンズ（オランダ代表）プレミアリーグ2025-26が開幕し、今夏の移籍市場は閉幕を迎えた。「FOOTBALL ZONE」では2025-26シーズンからプレミア初挑戦を飾る選手を紹介。今回はトッテナムに加入したオランダ代表MFシャビ・シモンズにスポットライトを当てる。バルセロナのユース時代はレアル・ソシエダMF久保建英とも同僚だったシモンズは、世界指折りのヤングスターとして、初のプレミ