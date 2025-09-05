３日、天津博物館「津沽の烽火浩然の気の長歌−天津市抗日戦争勝利８０周年記念文物展」で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津9月5日】中国天津市の天津博物館で3日、抗日戦争勝利から80年を記念する文化財展「津沽の烽火浩然の気の長歌−天津市抗日戦争勝利80周年記念文物展」が始まり、多くの人が見学に訪れている。写真や文化財、公文書資料、映像、ジオラマ展示を通じ、天津の人々が中国共産党