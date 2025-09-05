ロッテ・石川柊太投手（33）の妻で、元AKB48、SKE48のタレント・大場美奈（33）が5日、自身のインスタグラムを更新。5月1日に第1子を出産後、マタニティブルーになったことを明かした。大場は5月1日に自身のインスタで「第一子となる男の子を出産いたしました。3480gの元気な赤ちゃんです」と報告。出産から4カ月。この日、「出産を終えてホッとしたのも束の間、産後の体がこんなにもしんどいなんて、想像していませんでした」