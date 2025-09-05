５日のプロ野球で、京セラドーム大阪で予定されていたオリックス―日本ハム戦の試合開始時刻が、当初予定の午後６時から午後７時３０分に変更された。台風１５号の影響で日本ハムの選手らが利用した新幹線が遅延したため。