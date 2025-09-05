歌手の橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎のため、4日午後11時48分に亡くなった。82歳だった。所属する夢グループが5日、発表した。橋さんと、1962年（昭37）にデュエットした「いつでも夢を」で第4回日本レコード大賞で大賞を受賞した、吉永小百合（80）が追悼のコメントを発表した。「残念です。とても残念です。橋さんは、いつまでも歌い続けようと思っていらしたことでしょう。二人で歌った『いつ