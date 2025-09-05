お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【ペヤング新商品】かまいたちがペヤング全種類を集めて食べてみた2025』という動画をアップ。今回は、インスタントのソース焼きそばとして有名な「ペヤング」シリーズから発売されているさまざまな味付けの商品を食べて、感想を話す様子を公開♪この中で、お2人が揃って「めっちゃ美味い」「1位です！」と大絶賛した“ちょっと変わった”商品を