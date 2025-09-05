歯みがき 歯みがきは、多くの飼い主にとって避けて通れないお手入れのひとつです。 犬にとっては口の中というプライベートゾーンを触られるうえに、見慣れない歯ブラシという異物を差し込まれるため、不快感しか感じないかもしれません。 犬には虫歯という概念はありませんが、成犬の8割以上が歯周病を抱えていると言われています。歯周病が悪化すると、全身の健康に悪影響を与えるため、どんなに嫌がられても歯