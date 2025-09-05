日本代表の豊富な中盤の駒はメキシコにとっても脅威だろう(C)Getty Imagesサッカー日本代表はアメリカ遠征初戦で、メキシコ代表戦と現地時間9月6日に対戦する。6月のワールドカップ（W杯）アジア最終予選以来3か月ぶりとなる、海外クラブ所属選手を揃えたチームでの対外試合だ。来年のW杯開催国であるメキシコ、アメリカとのアウェーでの2連戦は、森保一監督率いる日本にとって、絶好のチーム強化の機会となる。【動画】「ワール