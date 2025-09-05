BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）の2025年秋冬コレクションから、メリージェーンの新スタイル「SANTA CLARITA（サンタ クラリタ）」が登場。これからの季節にぴったりな、上質なレザーと、光沢感が美しいベロア素材がお目見えしています。ビルケンシュトック直営店および、公式オンラインストアにて販売中なので、ぜひチェックしてみて。ビルケンシュトックの新作メリージェーンに注目！ビルケンシュトックならではの履き心地で