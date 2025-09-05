車の炎上に、火山の噴火、さらにクマとの衝突。「驚きの瞬間」をカメラがとらえていました。燃え盛る車に…、電線からは火花が！アメリカ・ニューヨーク州で8月31日、車が電柱に衝突。直後に炎上、電線がショートするなど、大事故に発展しました。運転手は無事だったのか。実は炎上の直前…「運転手を救出して！」通りがかりの親子が間一髪で運転手を救出していました。火の玉を投げ込む集団。無数の炎が飛び交い、まるで“過激な