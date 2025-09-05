石破首相の退陣につながる臨時の総裁選をめぐり、5日、現役の閣僚が賛成の意向を表明しました。一方、小泉農林水産相が日本テレビのインタビューに応じ、党内が一つになれる環境づくりが大切だと訴えました。◇強まる石破首相への逆風。5日はついに閣内からも…鈴木法相（SNSより）「臨時総裁選挙の実施を求める書面に署名し、提出することといたしました」現役の閣僚である鈴木法相が、臨時の総裁選に「賛成」を表明しまし