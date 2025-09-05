◆パ・リーグオリックス―日本ハム（５日・京セラドーム大阪）台風１５号の影響で開始が午後６時から１時間半、遅れていた５日のオリックス―日本ハム戦が午後７時３０分に始まった。日本ハムはこの日、東京から大阪へ移動。しかし台風に伴う大雨の影響で新幹線が一時運転を見合わせにより大阪入りが大幅に遅れた。新庄剛志監督は自身のインスタグラムで「新幹線が止まってまた練習が出来ないかもだから、ストレッチは新幹線