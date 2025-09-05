歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝読み方同じ）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。所属事務所「夢グループ」の石田重廣社長は、今月１日のトークショーで「橋さんにひと言、発せさせる。それが僕にとっての夢です」と話していたが、かなわなかった。橋さんは今年５月、２２年にアルツハイマー型認知症を発症していたことを公表。石田社長によると、橋さんは５月末に一過性