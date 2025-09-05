秋の全国交通安全運動を前に東京・台東区では歌手グループの「純烈」が高齢者に向け交通事故防止について呼びかけました。台東区の浅草公会堂では、歌手グループの「純烈」がショーを行い交通安全の大切さを呼びかけました。また交通安全教室も行われ、警察官による腹話術で高齢者の歩行中の事故原因や夜間における反射板の重要性などを説明しました。「歩行中の事故の原因どうぞ」「それはですねぇ、エッヘン、横断禁止場所横断で