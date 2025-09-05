今回の投稿者さんは小学校5年生の男の子がいるママ。同じクラスのなかに、TikTokやっている女子がいて、驚きと戸惑いを感じているようです。『毎日配られているクラスのお知らせに、児童の日記が載っている。日記に「○○に行った。TikTok撮った」と書いている女子が複数人いたのだけれど。小5って、もうやっているの？早くない？』小学校5年生といえば、まだまだ子どものようでいて、思春期への入り口。SNSとの距離感に悩むママ