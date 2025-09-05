◆九州地区高校野球福岡大会2回戦西日本短大付9―7福岡大若葉（5日、大牟田延命）4季連続の甲子園出場を目指す西日本短大付が福岡大若葉に競り勝ち、新チームとして初の公式戦勝利を挙げた。夏の大会とはがらりとスタメンに並ぶ名前が入れ替わった。レギュラー全員が甲子園経験者だったこの夏は、福岡代表として70年ぶりに3季連続甲子園出場を果たし、甲子園では2年連続ベスト16に進出。甲子園後にスタートした新チームは