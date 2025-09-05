４日、試運転していたＳＬが脱線し一部区間で運転を見合わせていたＪＲ上越線は、５日午後１時５０分に上下線で運転を再開しました。 車輪がレールから外れたＳＬ・Ｄ５１は、４日深夜から５日未明にかけて復旧作業が行われ、午前４時ごろには水上駅に運ばれました。この事故は、４日午前１１時４５分ごろ、みなかみ町のＪＲ上越線・下り線の後閑駅・上牧駅間で試運転中のＳＬが脱線したものです。列車に乗客はおらず、乗務