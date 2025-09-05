高崎市は、市内の小学校で特定外来生物のセアカゴケグモが発見されたと発表しました。すでに駆除され、人的な被害はありませんでした。 高崎市によりますと４日、高崎市保渡田町にある上郊小学校で、セアカゴケグモのメスの成体２匹が発見されたということです。すでに駆除され、周辺から他のクモの成体や卵のうは見つかっていないということです。セアカゴケグモのメスは、体長が１センチ程度で黒く、腹部と背面に赤色の帯状の模