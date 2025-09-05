東北日本海側北部では、５日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に警戒してください。 【画像】東北・全国の今後の天気 ［気象概況］前線が日本海から東北地方を通って日本の東にのびています。前線は５日夜にかけて東北地方を南下し、前線上の三陸沖に低気圧が発生する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が不安定となっています。このため、東北日本海側北部では、雷を伴