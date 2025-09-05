優れた現代詩に贈られることしの萩原朔太郎賞に、大崎清夏さんの詩集「暗闇に手をひらく」が選ばれました。 萩原朔太郎賞は、前橋市出身の詩人・萩原朔太郎の功績を称え、まいとし優れた現代詩の作品に贈られるものです。３３回目を数えることしは、推薦作品約１５０点のなかから、大崎清夏さんの詩集「暗闇に手をひらく」が選ばれました。大崎さんは、神奈川県出身の４３歳で、２０１４年には中原中也賞を受賞しています。 受賞